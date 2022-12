Sommatino. Entra nel vivo la tradizionale festa patronale in onore di Santa Barbara

SOMMATINO. Entra nel vivo oggi 4 dicembre la tradizionale festa di Santa Barbara a Sommatino. Il programma, organizzato dal Comitato S. Barbara, prevede stamani la Festa Patronale con il classico “Svegliarino a Festa”, la Santa Messa Solenne e Supplica alla Santa Patrona e la tradizionale “Maschiata”.

Nel pomeriggio l’amministrazione comunale accoglierà i Sindaci dei Comuni limitrofi e le Autorità presso la sede di Palazzo Trabia, per poi partecipare assieme alla Santa Messa Solenne presieduta dal Vicario Generale, Mons. Onofrio Castelli, con la partecipazione del Comitato dei Minatori e delle Autorità Civili e Militari. A seguire, la Solenne Processione ed i giochi pirotecnici. Nella giornata di lunedì mattina infine è prevista in Piazza Vittoria la Commemorazione in onore dei Minatori presso il Monumento in onore dei Minatori.