Sicilia, il maltempo concede una “tregua” fino all’Immacolata

La coda della perturbazione transitata ieri sul Nord Italia si attarda in prossimità delle regioni centrali, in particolare su Toscana, Umbria e Marche settentrionali, dove l’atmosfera resta instabile e favorevole ad alcune precipitazioni. Nel resto del Paese prevale l’influsso di un debole campo di alta pressione. Il clima si mantiene ancora molto mite sulle regioni meridionali e sulle isole.La situazione descritta non muterà in modo significativo nemmeno nella giornata di domani (mercoledì) – affermano i meteorologi di Meteo Expert -, mentre dalla tarda sera di giovedì 8 dicembre avanzerà da ovest una nuova perturbazione piuttosto intensa, che farà sentire i suoi effetti venerdì su buona parte del Centro Nord.

Secondo i meteorologi di Meteo Express nelle prossime ore al Nord cielo in prevalenza sereno: da segnalare annuvolamenti in Romagna e nebbie in mattinata sulle pianure e sull’alto Adriatico, in progressivo diradamento. Tempo abbastanza soleggiato anche al Sud e sulle Isole, con cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso per il transito di nuvolosità alla media e alta quota, più densa in serata sulla Sicilia.

Sulle regioni centrali cielo in prevalenza nuvoloso, con qualche schiarita più ampia nel nordovest della Toscana e possibilità di piogge, brevi rovesci o isolati temporali nell’arco della giornata su Toscana, Umbria, nord delle Marche.Temperature massime in lieve calo nelle aree nebbiose del Nord e sulle regioni centrali; clima molto mite al Sud e sulle isole, con punte fino a 19-20 gradi.Venti per lo più deboli; soffieranno con moderata intensità dai quadranti meridionali sul canale d’Otranto, sul mare Ionio e sul canale di Sicilia.

Mari: mossi lo Ionio, il Tirreno centrale, il canale di Sicilia ed il canale d’Otranto; in prevalenza poco mossi o calmi gli altri settori.