San Cataldo. Nella Chiesa di S. Giuseppe sarà ammirabile copia della “Natività” di Caravaggio

SAN CATALDO. E’ un evento veramente imperdibile quello che proporrà domani 18 dicembre l’associazione Giuseppe Amico Medico. La copia della “Natività” (1610) del Caravaggio è arrivata infatti a San Cataldo e domenica , dalle 19, sarà possibile ammirarla presso la Chiesa di San Giuseppe.

Eccezionalmente, per gentile concessione del maestro Calogero Termine, per tutto il periodo della mostra sarà possibile ammirare anche altre due tele importantissime di Caravaggio: il “San Giovanni Battista col montone” (1602) ed il “San Giovanni Battista” (1604). Inoltre, soltanto per la serata inaugurale, ci sarà anche una versione, in piccolo, della celebre “Vocazione di San Matteo” (1599).

Il rosso Caravaggio farà da sfondo e cornice, quindi, all’eccezionale esposizione di santini d’epoca della prestigiosa collezione di Francesco Scarantino.