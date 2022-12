San Cataldo. Ecco le prescrizioni viarie previste per la gara tra Sancataldese e Catania

SAN CATALDO. In occasione dell’attesissima sfida di domenica 4 Dicembre 2022, alle ore 14,30 tra ASD Sancataldese Calcio e Catania, valido per il Campionato Nazionale di Serie D girone I, in programma presso lo stadio Comunale “V. Mazzola” di San Cataldo, in cui è prevista la presenza di numerosi tifosi locali e della squadra ospite, sono state impartite precise direttive in ordine alla viabilità cittadina da parte del Comune.

In particolare tra le indicazioni impartite per motivi di ordine e sicurezza pubblica dal Questore di Caltanissetta c’è il divieto di sosta, con rimozione forzata Via Principe Galletti ambo i lati (tratto da Via Pirandello/Toscana a incr. Via Babaurra) in via Pirandello (lato che costeggia lo stadio), nonché nella via Giuseppe Impastato (provvedendo il divieto di transito per chi proviene da via San Nicola e strade limitrofe), via Belvedere, viale J. F. Kennedy (primi 100 metri) e via G. Carducci al fine di destinare le suddette aree di parcheggio agli ospiti.

Inoltre nella riunione tenutasi lo scorso 30 novembre, nella quale è stato richiesto per motivi di ordine e sicurezza pubblica il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Capuana, nonché le aree di parcheggio destinate della tifoseria ospite individuate nella via Babaurra e Via Giuseppe Impastato, le aree di via Belvedere (primi 100 metri), viale J. F. Kennedy sono destinate a parcheggio alle professionalità connesse all’evento sportivo. Mentre la via G. Carducci ( tratto da via Virgilio a Piazza Trento) è riservata ai veicoli della società Catania Calcio.

Pertanto, al fine di regolamentare la circolazione viabile nelle vie interessate è previsto che, ad integrazione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 37 del 16/08/2022 che rimane vigente, ci sono ulteriori prescrizioni viabili per il giorno 04 dicembre 2022:

– dalle ore 12,30 alle ore 17.30 è vietata la sosta ambo i lati con rimozione forzata ed il divieto di transito, in: Via Capuana;

– dalle ore 12,30 alle ore 17.30 è vietata la sosta ambo i lati con rimozione forzata in Via Giuseppe Impastato con deroga alla sosta ai veicoli della tifoseria ospite, (viene destinata altresì a parcheggio per la tifoseria ospite tutta la via Babaurra).

– dalle ore 12.30 alle ore 17.30 è vietata la sosta ambo i lati con rimozione forzata ed il divieto di transito, in: Via Belvedere (primi 100 metri) e Viale Kennedy con deroga alla sosta ai veicoli delle professionalità connesse all’evento sportivo.

– dalle ore 12.30 alle ore 17.30 è vietata la sosta ambo i lati con rimozione forzata in: Via G. Carducci ( tratto da inc. Via Virgilio a inc. Piazza Trento) con deroga alla sosta ai veicoli della società Catania Calcio.

– dalle ore 12.30 alle ore 17.30 è vietato il transito veicolare in Via Lazio e Via Pirandello