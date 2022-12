“Sagra della Guasteddra” e Mercatini di Natale . Il programma nel dettaglio del 7 e 8 dicembre

MUSSOMELI –E’ stata stabilita, nel suo dettaglio, la programmazione delle due giornate della 6^ Sagra della Guasteddra con mercatini di Natale, che, quest’anno si svolge in Piazza della Repubblica. Sempre attento, fantasioso ed operativo nell’organizzazione, l’assessore Seby Lo Conte ha diffuso il definitivo ed analitico programma per la partecipazione alla sagra, ormai consolidata. Intanto c’è da ricordare che la Sagra della Guasteddra coincide con i festeggiamenti dell’Immacolata, quando, anticamente, le casalinghe erano dedite e indaffarate ai fornelli per preparare tale dolce tipico locale dell’Immacolata. Oggi, c’è, dunque, anche la Sagra che non esclude il piacere alle casalinghe di cimentarsi e finanche si elargiscono ricette sui social con gradevoli foto dal sapore di festa. Intanto, domani 7 dicembre alle ore 18,30 , in piazza della Repubblica,c’è l’apertura, alle 20,30 l’inaugurazione della sagra e l’accensione dell’albero di natale e a seguire la degustazione, con animazione di musica folk. La mattina dell’ 8, dalle 10 alle 13, apertura della sagra con degustazione guasteddre ed animazione musica folk con la riapertura nelle ore pomeridiane ed esattamente alle 18,30.