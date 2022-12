Nissa. D’Amico, Martorana e Scribani convocati nella Rappresentativa regionale juniores

Tris d’assi per i tre juniores della Nissa Claudio D’Amico (portiere), Simone Martorana (difensore) e Simone Scribani (centrocampista). I tre giocatori biancoscudati sono stati convocati dal selezionatore della Rappresentativa regionale juniores Capraro in vista del prossimo torneo delle Regioni.

I tre juniores rappresentano una scommessa vinta per la società che ha deciso di puntare sulla loro promozione e valorizzazione inserendoli in prima squadra e permettendogli di fare esperienza. E ora questa chiamata con la Rappresentativa regionale per una vetrina importante come il Torneo delle Regioni.