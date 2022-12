L’ on.Catania (FDI): “Bene l’approvazione del pacchetto di aiuti alle PMI da parte del governo Schifani”

Da Deputato Regionale e Vicepresidente della Commissione Attività Produttive esprimo soddisfazione per l’approvazione, da parte del governo Schifani, del consistente pacchetto di Aiuti alle imprese siciliane finalizzato ad affrontare il caro-bollette dell’energia che rischia seriamente di minare la redditività del nostro tessuto produttivo con conseguenze nefaste sul piano della tenuta sociale. L’intervento a sostegno è stato possibile grazie all’approvazione, nella giunta regionale di qualche ora fa, che ha consentito la riprogrammazione di 365,7 milioni del Piano di sviluppo e coesione 2014-2020 destinandoli al sostegno delle aziende. Nello specifico 250 milioni saranno gestiti a questo scopo dal dipartimento delle Attività produttive, 70 da quello dell’Agricoltura e 45,7 da quello delle Finanze e del Credito. In più, approvata anche la moratoria sui mutui concessi dall’Irfis.

In breve tempo, i dipartimenti predisporranno gli avvisi per erogare i benefici. Bene anche l’ipotesi, già allo studio, di avvio – entro breve termine – di un altro imponente piano di aiuti per le famiglie. Seguirò con attenzione il lavoro degli uffici regionali al fine di accelerare quanto più possibile il trasferimento degli aiuti alle nostre imprese.

Il Deputato ARS – Gruppo FdI

On. Giuseppe Catania