Gambino su Cancelleri e M5s a Palazzo del Carmine: “Giancarlo ormai vive a Catania. Il gruppo in consiglio vota compatto”

CALTANISSETTA – Politica locale e rapporti con Giancarlo Cancelleri. Il sindaco Roberto Gambino, al termine della conferenza stampa di fine anno, ha fornito dei chiarimenti su alcuni argomenti caldi legati alla politica locale.

Cancelleri. Il primo cittadino sottolinea: “Se gli ho fatto gli auguri è un fatto personale. Ormai lui vive a Catania, si sta facendo la sua strada. Io lo avrei voluto ancora candidato come avversario di Schifani, ma aveva già svolto i due mandati.”

M5s Caltanissetta. Gambino evidenzia: “All’interno del gruppo consiliare M5s possono esserci opinioni differenti o non in linea con l’amministrazione. Gli argomenti vanno discussi ed affrontati nella giusta maniera: siamo in democrazia, ognuno esprime la propria opinione e chi governa la città ne tiene conto. Quando si vota, il gruppo è compatto: questo si vede”.