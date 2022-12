Caltanissetta. Il 14 dicembre c’è la prima edizione del “Festival Universitario Nisseno della Ricerca”

CALTANISSETTA. Mercoledì 14 dicembre a partire dalle ore 9 sarà dato il via alla prima edizione del “Festival Universitario Nisseno della Ricerca”. Un evento per far conoscere le ultime novità in campo della ricerca medica, biomedica ed agraria e promuovere i percorsi di studi e le potenzialità lavorative che il territorio nisseno offre.

L’evento, che costituisce un momento di condivisione scientifica e di dialogo, prevede due distinte fasi: in mattinata si terrà un congresso per gli studenti universitari e per una rappresentativa delle Scuole Secondarie di secondo grado presenti nel territorio. Durante il pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, tutta la popolazione nissena è invitata per un momento di orientamento e divulgazione scientifica.

L’evento è stato organizzato dai rappresentanti degli studenti dell’Università degli Studi di Palermo, Polo Territoriale di Caltanissetta, in seno al Consiglio di Polo, Tommaso Marino e Veronica Sardo, in collaborazione con gli organi accademici e il Consorzio Universitario di Caltanissetta.