Caltanissetta, al “Volta” l’offerta formativa offre un solido bagaglio per il futuro degli studenti

In linea con i risultati raggiunti negli anni passati, anche quest’anno il Liceo Scientifico “A. Volta” si distingue tra le scuole migliori, dove gli studenti possono affrontare un percorso di studi a tutto tondo e conseguire una formazione che sia garanzia di successo per il proseguimento degli studi all’Università.

A confermarlo sono gli ottimi risultati registrati dall’Istituto Eduscopio, che anche per l’anno 2022 ha stilato la classifica delle scuole superiori, valutandole sulla base di una serie di indicatori, primo fra tutti il “successo” raggiunto dagli studenti dopo il conseguimento del diploma, sia in riferimento al rendimento al primo anno di università che agli esami sostenuti e alla media dei voti.

Secondo la classifica Eduscopio 2022 il “Volta” si colloca al primo posto tra i Licei scientifici presenti in un raggio di 30 km da Caltanissetta (scuole della provincia e delle città limitrofe). Più precisamente il Volta si classifica con 3 punti percentuali in più rispetto alla media dei Licei Scientifici siciliani (con un indice FGA del 76,07/100): l’80% degli studenti che hanno frequentato il Liceo Scientifico “Volta” di Caltanissetta si immatricola e supera il primo anno di Università rispetto alla media percentuale, che si attesta al 77%, degli studenti delle scuole ad indirizzo scientifico della Regione Sicilia che ottengono questo risultato.

Si tratta di un risultato, che attesta l’impegno e il lavoro svolto dalla comunità scolastica dell’Istituto, il cui primo obiettivo è da sempre quello di curare la formazione scolastica e umana dei suoi studenti, cercando di valorizzarne attitudini e potenzialità, di fornire gli strumenti più adatti al conseguimento del successo scolastico così come al superamento di difficoltà e ostacoli. Una realtà scolastica, quella del Volta, che, se ,da una parte, vanta una lunga e consolidata tradizione, dall’altra ha saputo rinnovarsi, in termini di metodologie didattiche, di offerta formativa, di progetti e proposte didattiche, creando un ambiente accogliente e stimolante per i suoi studenti, che a conclusione del quinquennio liceale, grazie ad una preparazione polivalente e completa, possono intraprendere con un solido bagaglio il nuovo percorso universitario e lavorativo.

I dati forniti dall’Eduscopio in questa fase risultano particolarmente utili agli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, che si preparano alla scelta della scuola, che più potrebbe rispondere ai loro interessi: uno strumento in più, oltre la tradizionale attività di orientamento, che meglio chiarisce i tanti dubbi di famiglie e studenti tra le numerose proposte e offerte formative.