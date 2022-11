Vallelunga. Il Comune ricorda che è disponibile il numero rosa per le donne che intendono denunciare violenze

VALLELUNGA. Il Comune di Vallelunga Pratameno, per tutto l’anno come in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, ha inteso ricordare che è disponibile il “NUMERO ROSA” utile a tutte le donne che necessitano di un sostegno per denunciare qualsiasi forma di violenza.

A renderlo noto è stato l’assessore comunale ai servizi sociali Rosa Izzo che ha sottolineato il valore legato alla presenza di questo numero al fine di combattere efficacemente un fenomeno come quello legato alla violenza sulle donne che, ogni anno, fa registrare tante vittime. Il numero rosa è 355 6089374.