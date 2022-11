Sicilia, pregiudicato rapina la pensione ad anziana: la spinge a terra e le frattura una vertebra

Arrestato il responsabile della violenta rapina ai danni di un’anziana avvenuta il 2 novembre in zona Stazione a Palermo. La squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di A.G., pregiudicato di 39 anni che avrebbe rapinato una donna di 85 anni vicino all’ufficio postale di via Rocco Pirri.

L’anziana aveva prelevato la pensione allo sportello e stava tornando a casa mentre senza rendersi conto di essere pedinata dal rapinatore. Arrivata nel portone dell’abitazione l’anziana è stata spinta a terra dal bandito che le ha strappato la borsa con dentro circa 600 euro.

Secondo quanto hanno ricostruito gli inquirenti per far cedere l’anziana il 39enne le ha sbattuto più volte la testa sui gradini. A causa dell’aggressione, la vittima ha avuto gravi lesioni alla testa e alla faccia oltre a ferite a un braccio e la frattura di una vertebra. Dopo la rapina è stata portata in ospedale dove è ancora ricoverata