Un albero e’ caduto a causa del maltempo in mattinata su un’auto in transito sulla A18, Messina-Catania, tra Giardini e Fiumefreddo, nei pressi dell’area di servizio Calatabiano. Ci sono stati tre feriti lievi, trasportati in ospedale con l’ambulanza del 118. Sul posto e’ intervenuta, inoltre, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Riposto.