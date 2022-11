Sicilia, ciclista siracusano travolto da auto: muore in ospedale

n ciclista di Priolo, nel Siracusano, e’ deceduto in ospedale a Catania dopo essere stato travolto da un’auto. L’incidente si e’ verificato due giorni fa in via del Fico, in prossimita’ di un ufficio postale, come emerso dalla ricostruzione degli agenti della Polizia municipale che hanno posto sotto sequestro sia la bicicletta sia l’auto.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e sono tutt’ora in corso gli accertamenti per verificare se vi sono responsabilita’ da parte del conducente della macchina.

La tragedia segue quella avvenuta alcuni giorni fa ancora nel Siracusano, cche ha visto un ciclista, insegnante di matematica a Lentini, investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta sulla statale 114, al confine tra Siracusa e Catania.