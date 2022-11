Santa Caterina. Attivato Sistema Accoglienza Integrazione per 20 migranti e profughi

SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale ha risposto all’avviso ministeriale dello scorso 25 marzo scorso per l’attivazione di un nuovo SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) per l’accoglienza dei migranti, e in particolar modo dei profughi ucraini.

Il sindaco Giuseppe Ippolito ha spiegato che il progetto ministeriale ha avuto un finanziamento di 300.250 euro annui per 2 anni. Pertanto, a breve Santa Caterina accoglierà nella propria comunità 20 persone di cui si occuperà l’Associazione Don Bosco 2000, un’impresa sociale di Piazza Armerina che ha risposto alla manifestazione d’interesse indetta dal Comune e che gestisce 9 centri di accoglienza in Sicilia e altre realtà economicamente sostenibili a favore delle fasce deboli.

Secondo il primo cittadino 20 posti significano almeno 4-5 abitazioni che potranno essere affittate; inoltre il progetto SAI è del territorio che accoglie, per cui anche l’equipe di progetto sarà composta, auspicabilmente, da giovani professionisti del posto che saranno assunti a breve dalla Cooperativa conciliando i bisogni delle fasce in difficoltà con l’economia locale.

Chiunque fosse interessato e abbia abitazioni che rispondono ai requisiti richiesti, potrà contattare la referente dell’associazione Don Bosco, la dott.ssa Roberta La Cara al numero 346- 3139613.