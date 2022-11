SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Ippolito ha annunciato che sono stati affidati i lavori al Cimitero comunale. Tali intervento riguarderanno in particolare gli interventi per la costruzione del muro di sostegno in cemento armato e anche sistemazione dei vialetti limitrofi, fortemente danneggiati causa dissesto.

Il primo cittadino ha pertanto confermato che a breve partiranno i lavori che consentiranno di riqualificare il cimitero comunale in quelle parti che necessitano di interventi.