San Cataldo. Il sindaco: al fine di ottenere una tantum per la Tari va presentata istanza entro il 21 novembre

SAN CATALDO. Come anticipato nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gioacchino Comparato ha definito l’erogazione di un contributo “una tantum” finalizzato ad agevolazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022, per i cittadini e nuclei familiari residenti a San Cataldo in possesso di certificazione di Disabilità Grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge n. 104/92, con punteggio massimo non vincolato al Valore I.S.E.E.

Il modulo della domanda potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di San Cataldo all’indirizzo web www.comune.san-cataldo.cl.it e presentato con le seguenti modalità:

invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it

consegna a mano al protocollo dell’ente presso la sede comunale.

Le domande devono essere compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune, indirizzate al SETTORE III – POLITICHE SOCIALI e presentate, con una delle modalità sopra indicate, entro il 21 Novembre 2022.