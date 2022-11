San Cataldo. Il libro di Angelo La Rosa “Storia di Peppe Caruso di Trabia” segnalato alla Festa del Libro e della Lettura di Ostia

SAN CATALDO. Ancora un gran riconoscimento per il libro di narrativa “STORIA DI PEPPE caruso di Trabia”, Salvatore Sciascia Editore di Angelo La Rosa. L’opera infatti, in adozione nelle terze classi della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Carducci” di San Cataldo , è stata anche segnalata nella XXXI Festa del Libro e della Lettura di Ostia, che si terrà il 10-11 Dicembre 2022 nel Salone della Chiesa di Santa Monica ad Ostia Lido.

L’evento è curato da Gianni Maritati e dagli Amici dell’Associazione Culturale Clemente Riva. Per Angelo La Rosa, l’ennesima grande soddisfazione per un libro che gli sta facendo riscuotere non poco successo.