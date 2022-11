Ricordati i quarant’anni del Centro Aiuto alla Vita di Caltanissetta

CALTANISSETTA. I quarant’anni del Centro Aiuto alla Vita di Caltanissetta sono stati ricordati durante la serata di gala nella splendida cornice del Saracen Sands Hotel & Congress center di Isola delle Femmine, nell’ambito della tre giorni, 18,19,20 novembre 2022, del 42° Congresso Nazionale Carlo Casini del Movimento per la Vita italiano che ha trattato il tema “Costruttori di speranza . Per un futuro di pace, difendiamo la vita”.

E’ stata proprio la presidente nazionale del Movimento per la Vita Marina Casini Bandini a consegnare la targa ricordo all’avv. Giuseppa Naro, presidente del CAV nisseno. Fu infatti la compianta prof.ssa Milena Siciliano a fondare la realtà nel lontano 1982, l’anno seguente al referendum sull’aborto che vide confermare la legge 194. Da quell’anno il Centro anchenel nisseno non ha mai smesso, – ha ricordato Giuseppa Naro -, di dissuadere le donne dall’aborto, di aiutare loro e i bambini in difficolta, diffondendo aiuti materiali, morali e psicologici e ancora a cooperare a formare ad una cultura della vita contro quella della morte.

Al congresso nazionale di Palermo di quest’anno hanno preso parte oltre 400 tra volontari, operatori, docenti, studiosi, giovani soprattutto tanti giovani di tutt’Italia, e delegazioni straniere anche tra i relatori, in particolare dalla Grecia, dalla Spagna, dagli USA, Slovacchia, Germania, Olanda, Irlanda, Ucraina, Albania, Polonia, Ungheria, Francia, Malta.

Tante le sessioni di studio e i gruppi di lavoro, che hanno visto accostare nelle varie sale i dirigenti storici e le giovani leve del Movimento. Tra i tantissimi presenti e i tantissimi relatori oltre la presidente nazionale Marina Casini, Don Francesco Coluccia, Pino Morandini, Giuseppe Grande, Giuseppe Anzani, Domenico Menorello e Ninni Decembrino, rispettivamente coordinatori nazionale e regionale in Sicilia di “Diciamolo sui Tetti” e la Presidente regionale siciliana del CAV Maria Concetta Domilici.