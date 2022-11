Pallavolo femminile B2. Alla Traina arriva l’esperta schiacciatrice Martina Escher

Dovendo fare fronte ad innegabili esigenze di organico per il forfait di Nicole Ferrarini, bloccata dai sanitari a causa di un problema fisico ereditato dalla stagione scorsa che ha consigliato uno stop temporaneo dell’attività agonistica, la TRAINA SRL è ritornata sul mercato per ripristinare dal punto vista qualitativo e quantitativo il proprio roster.

E quindi i dirigenti della formazione del presidente Oriana Mannella hanno cominciato a sondare un mercato povero di occasioni degne di nota e in questo ambito si è presentata l’opportunità di potere tesserare Martina Escher la 33-enne atleta catanese in forza alla Cosedil Zafferana.

La disponibilità e le motivazioni palesemente espresse dall’esperta schiacciatrice hanno conquistato i dirigenti nisseni che, partendo dalla volontà della giocatrice di cambiare maglia in corsa, hanno sondato da lontano la disponibilità della società catanese fino ad arrivare alla trattativa lampo condotta da Giuseppe Panebianco e Sergio Montagnino che hanno trovato la completa disponibilità di Davide Liuzzo in nome e per conto dello Zafferana.

Con l’atleta l’accordo è stato raggiunto senza problemi anche per i precedenti di amicizia e vicinanza a Giuseppe Panebianco risalenti nel periodo in cui la giocatrice militava nell’Heraclea Gela.

Martina Escher, che viene da una stagione di stop le cui tossine sono state già smaltite nella prima parte del campionato in corso, ha una lunghissima carriera pallavolistica alle spalle partita nel lontano 2003 – 2006 appena adolescente in C con la Puntese per poi inanellare tutta una serie di esperienze in B1 (Lamezia in cui è letteralmente esplosa, Orion Napoli, Pontecagnano e Priolo, Aversa, Corato, San Giustino e Tremestieri, Orvieto, Maglie, Santa Teresa e infine Akademia Sant’Anna nella stagione 2020-2021) e ancora B2 (Costanzo Siracusa al suo esordio non ancora maggiorenne in una serie nazionale, due splendide stagioni 2010-2012 a Gela insieme a Noemi Spena e Lorena Tilaro, Cefalù, Santa Teresa, Mesagne e Corridonia).

Tra un campionato e l’altro per dovere di cronaca sono da citare due belle esperienze nel mondo dello spettacolo di cui parla con gran pudore considerandole solo una parentesi della sua vita: è stata infatti tra le 60 finaliste dell’edizione di Miss Italia 2010, ed è stata protagonista più recentemente di una esperienza televisiva nel programma di Maria De Filippi “Uomini e donne”

In questa stagione si è rimessa in gioco e ora a Caltanissetta arriva con la volontà di dimostrare che la decisione di ritornare a calcare il parquet è stata quella giusta e che ha le capacità fisiche e caratteriali per dare alla formazione allenata dal duo Scollo-Gotte una ulteriore spinta di esperienza ed entusiasmo per affrontare le prossime difficili sfide che il campionato riserverà alla formazione nissena. Da parte di tutto il “gruppo Traina – Albaverde” un benvenuto a Martina e un caloroso in bocca al lupo a Nicole per una pronta e completa guarigione.