Nell’Ennese controlli a tappeto della Polizia con etilometro e “drogometro”

La guida sotto l’effetto di alcool e droghe rappresenta una delle cause principali di incidentalità stradale e decessi, soprattutto tra i giovani. I dati diffusi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza registrano un costante aumento rispetto agli anni precedenti: in considerazione di questa emergenza il Questore di Enna Dott. Corrado BASILE ha disposto tutta una serie di controlli da espletarsi in tutta la provincia ennese.

Durante l’ultimo week-end pattuglie dell’ufficio volanti della Questura e della Polizia Stradale di Enna hanno effettuato una serie di controlli nel comune capoluogo, congiuntamente al personale del locale Ufficio Sanitario Provinciale che a bordo di unità mobile, alla presenza del medico della Polizia di Stato, mediante l’uso di apparecchi precursori “alcolblow” ed etilometro, hanno verificato la concentrazione di alcool espirata dai conducenti dei veicoli, e mediante l’utilizzo del “drogometro” in dotazione all’ufficio sanitario, hanno riscontrato se i conducenti fossero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope attraverso l’esame della saliva.

In totale sono stati controllati 73 veicoli e 91 persone e, tra queste, due sono risultate in stato di ebbrezza alcolica ed una positiva all’uso di sostanze stupefacenti; le sanzioni previste hanno comportato l’immediato ritiro della patente di guida ed importanti sanzioni amministrative.

I controlli, finalizzati a garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone, proseguiranno anche nelle settimane a venire al fine di cercare di porre un freno ad un fenomeno ancora tristemente troppo diffuso lungo le strade.