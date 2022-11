Mussomeli, l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”con Amarena CFM contro ogni forma di violenza sulle donne e di genere.

MUSSOMELI In occasione della ricorrenza del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli alunni di Scuola secondaria dell’ Istituto “Leonardo da Vinci” dei plessi di Mussomeli e di Campofranco, diretto dalla dirigente scolastica Alessandra Camerota, in presenza e da remoto, hanno incontrato tre giovani attivisti di Amarena CFM, Laura Carapezza, Laura Morreale e Giuseppe Alessi. Amarena è un collettivo femminista di Mussomeli, i cui membri orientano la loro azione sul sociale, in particolare su parità di genere, violenza di genere e diritti di tutti. Per il secondo anno consecutivo gli alunni hanno avuto la possibilità di riflettere sui ruoli sociali e sulle aspettative di ruolo legate al sesso che spesso costringono le donne in ruoli prestabiliti, limitandone le potenzialità. Attraverso lavori di gruppo e la visione di un film animato, a tema, i ragazzi hanno sperimentato la diffusione di stereotipi e pregiudizi nella vita di tutti i giorni che possono portare a forme di discriminazione nei confronti delle donne, di comportamenti prevaricatori che possono diventare anche violenza. L’esperienza si è rivelata altamente formativa per gli alunni, la collaborazione con Amarena CFM proficua, l’attività educativa ricca di spunti di riflessione. La Dirigente ha ringraziato gli attivisti e, ritenendo che tale iniziativa è una “buona pratica” dell’Istituto, li ha invitati a tornare a Scuola per fornire agli alunni ulteriori occasioni di crescita e di riflessione. (DALLA SCUOLA, professoressa Graziella Lo Manto)