Mussomeli, adesione alla Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea

MUSSOMELI – L’amministrazione comunale di Mussomeli guidata dal sindaco On. Giuseppe Catania, con delibera di Giunta ha aderito alla “Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea“. Dichiara l’assessore Michele Spoto:“Abbiamo aderito alla Carta dei comuni Custodi della Macchia Mediterranea” perché riteniamo che la Macchia mediterranea, riserva mondiale di biodiversità che accoglie oltre il 20% delle specie animali e vegetali conosciute, debba essere tutelata dalla continua esposizione sia alla pressione antropica che ai pericoli quale la desertificazione, gli incendi, etc.Attualmente nel Bacino del Mediterraneo, a causa della notevole pressione antropica, della diminuzione della fauna, della progressiva desertificazione e dei ricorrenti e devastanti incendi, l’integrità della Macchia Mediterranea è esposta a minacce oggettive e consistenti come anche la sua estensione.Il progetto, nato in Sicilia, si prefigge di fare rete tra i comuni che diventano “Custodi” della Macchia Mediterranea, impegnandosi ad elaborare programmi di tutela del ricco patrimonio naturalistico presente, soprattutto, sul territorio regionale.La tutela è dettata dalla necessità di attuare una selvicoltura di prevenzione per limitare e regolamentare lo sfruttamento antropico, contrastare gli incendi, prevalentemente dolosi, ed altri abusi. Il progetto, altresì, persegue strategie finalizzate alla mitigazione dei cambiamenti climatici (siccità e desertificazione, in particolar modo) e al potenziamento della suddetta cenosi vegetale in un’ottica anche di cattura della CO2.Il nostro obiettivo è quello di portare avanti delle iniziative sul territorio, grazie anche alla collaborazione con le Università, Ordini Professionali, Enti Regionali e Associazioni, con lo scopo di tutelare le specificità del patrimonio floro-faunistico endemico”. Il Sindaco Giuseppe Catania: “Ccon queste ulteriori due misure (petizione coldiretti cibo sintetico e adesione carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea), abbiamo voluto rimarcare l’obiettivo prioritario della difesa ambientale e della tutela della salute nella nostra azione politico-amministrativa.