Eccellenza. Al “Palmintelli” gran derby tra la Nissa e l’Enna (ore 14,30)

Match alquanto impegnativo per la Nissa che oggi, domenica 13 novembre affronta in casa l’Enna al Palmintelli. Gli ennesi sono secondi in classifica e costituiscono un banco di prova di valore per una Nissa che arriva rinfrancata all’appuntamento del Palmintelli.

Le due vittorie di fila, la società che ha puntato su Alessio Sferrazza come tecnico, su Antonio Emma come direttore tecnico e Vincenzo Cancelleri come direttore generale hanno contribuito ad innalzare il morale dei biancoscudati che vogliono ora battere la seconda in classifica.

Arbitrerà l’incontro tra Nissa ed Enna il signor Gaetano Milone di Barcellona Pozzo di Gotto. Collaboratori di linea invece saranno Pietro Fardella di Palermo e Francesco Camarda di Trapani.