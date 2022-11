Convocato consiglio comunale Mussomeli nel Palazzo Sgadari. Schema di convenzione tesoreria comunale adeguamento compenso revisori conti ed altro

MUSSOMELI Il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica, adunanza ordinaria, per il giorno 25 novembre 2022, alle ore 18,00 nei locali di “Palazzo Sgadari” per la trattazione del seguente ordine del giorno: 1) Scelta degli scrutatori; 2) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 3) Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021; 4) Approvazione dello schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria comunale, per la durata di 5 anni decorrenti dal 2023; 5) Proposta modifica scadenza rate di pagamento TARI 2022; 6. Adeguamento compenso Collegio dei revisori: applicazione maggiorazioni di cui all’art. 1, comma 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018.