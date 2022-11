Caltanissetta, Teatro Margherita: il 28 novembre si apre il sipario della nuova stagione artistica

A fine novembre si aprirà il sipario della nuova stagione artistica del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta con tante nuove proposte e novità. Una di queste sarà quella di percorrere un unico sentiero artistico con il Conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta che offrirà quattro concerti che si intervalleranno con gli eventi teatrali.

Una scelta dettata dal desiderio di vedere tutte le forme di arte riunite dentro un’unica cornice di bellezza.

Il primo spettacolo sarà il 28 novembre 2022 con un “Hamlet” liberamente tratto dalla grandiosa opera di William Shakespeare, con Giorgio Pasotti e Mariangela D’abbraccio, per la regia di Francesco Tavassi.

In tutto il panorama dei personaggi Shakespeariani non esiste un eroe più moderno di Amleto. Questo perchè già diversi secoli prima della nascita della psicanalisi, Amleto s’impone come un personaggio dalla psiche profonda e complessa. La sua battaglia, prima ancora che col mondo esterno, è interiore e quindi attuale. In scena con Giorgio Pasotti (Amleto) e Mariangela D’Abbraccio (Geltrude) ci saranno Claudia Tosoni (Ofelia), Gerardo Maffei (Re Claudio e lo Spettro), Diego Migeni (Polonio), Pio Stellaccio (Laerte), Andrea Papale (Guildersten) e Salvatore Rancatore (Rosencrantz).

Si continua il 15 dicembre con “Decadenze”, di Steven Berkoff, per la regia di Giovanni Arezzo, con Francesco Bernava e Alice Sgroi. I personaggi di “Decadenze” sono personaggi pieni, parossistici, eccessivi, in tutto: amano ln modo eccessivo, odiano in modo eccessivo è così parlano, mangiano, fumano, bevono, soffrono, urlano, ridono, rischiano, dimenticano, rivendicano’ Eccessivi nel desiderio, eccessivi nelle azioni, eccessivi nelle conseguenze’ eppure, così piccoli e così simili a noi, nostro malgrado. Lo spettacolo è stato vincitore al Premio “Catania Premia Catania” indetto dal Teatro Stabile di Catania e ha debuttato il 20 novembre 2021 presso il Teatro Futura di Catania ed è stato selezionato per il Fringe Festival di Milano (18 settembre / 2 ottobre 2022).

Dopo la pausa natalizia si riprenderà il 20 gennaio 2023 con Thetre Degart con “Un’improbabile storia d’amore”, Non una relazione qualsiasi, ma l’amore tra due persone agli antipodi. Tanto timido e impacciato lui, quanto suadente e sicura di sé lei. Il paradosso è alla base di una comicità raffinata, che strizza l’occhio allo stile retrò della commedia vaudeville e sa combinarlo con gli elementi caratterizzanti la visual comedy, essenzialmente visuali e pertanto di forte impatto. Il tutto si sviluppa con uno stile narrativo peculiare, al limite costante tra il teatro d’antan e le surreali atmosfere circensi.

Il 7 febbraio “Darwin inconsolabile” di Lucia Calamaro per la regia di Lucia Calamaro, con Riccardo Goretti, Gioia Salvatori, Simona Senzacqua, Maria Grazia Sughi. Lo spettacolo, in questo momento al “Piccolo” di Milano, racconta di una madre anziana, artista performativa, che si dice ex fluxus, che si finge morta per ricevere un po’ di attenzione dai tre figli, così occupati, così distratti, così disamorati, aggressivi, assenti. E’ una produzione di Sardegna Teatro.

Il 25 febbraio “Melos” uno spettacolo di teatro contemporaneo che coinvolge l’attore, autore e cuntista Gaspare Balsamo e il pittore e illustratore Alfredo Guglielmino. Il progetto nasce e si sviluppa dentro l’immaginario poetico dei due artisti con l’obbiettivo di creare uno scenario estetico che attinge e si ispira ai linguaggi del cunto e del teatro di figura reinterpretati ed esplorati in chiave contemporanea.

Il 7 marzo “La bottega del caffè” di Goldoni con Michele Placido Un maestro dello spettacolo italiano come Michele Placido regala al personaggio di Don Marzio sfumature, ambiguità e ironia, attorniato da una numerosa compagnia d’interpreti che, diretta da Paolo Valerio, si muove in scena con forza espressiva e ispirazione. Il sipario si alza su un allestimento imponente e accurato, cui hanno contribuito il lavoro della scenografa Marta Crisolini Malatesta, i ricchi costumi di Stefano Nicolao, il disegno luci concepito da Gigi Saccomandi, le musiche composte da Antonio Di Pofi e i movimenti di scena curati da Monica Codena.

Il 30 marzo “La scattiata” di Silvana Grasso, che parla di riscatto al femminile, storia di una donna ribelle nel ’68 che si oppone ai costumi di una classe sociale imposta. Con Manuela Ventura e Franco Mirabella. Il 15 aprile “Totò e Vicè” di Franco Scaldati, operina musicata per ombre e voci, con Rosario Palazzolo e Anton Giulio Pandolfo e con la partecipazione di Egle Mazzamuto e Sabrina Petyx, musicisti Maurizio Curcio e Pierpaolo Petta. Totò e Vicè sono due straordinari personaggi nati dalla penna di Franco Scaldati; nati e vissuti in un tempo altro, legati nell’anima da un’amicizia reciproca e assoluta, vivono di frammenti di sogni, sempre in bilico tra terra e cielo, in un tempo imprendibile, in una cittàdalla notte eterna, dove passato e futuro coincidono in un presente infinito.

Il 5 maggio “Radici/ Una cosa che so di certo”, testo di ALBA MARIA PORTO e GIULIA OTTAVIANO, regia di ALBA MARIA PORTO con MAURO BERNARDI, GIORGIA COCO, FEDERICA D’ANGELO, LYDIA GIORDANO, ADELE TIRANTE. Lo spettacolo narra due storie che procedono in parallelo: quella delle donne del Coordinamento Femminista di Enna e, ai giorni nostri quella di un giovane uomo che scopre le proprie origini – fino ad allora tenutegli nascoste dalla famiglia – e parte alla ricerca della propria storia. Nel viaggio incontrerà una giovane donna con cui condividere esperienze e riflessioni.

Ci saranno anche 4 spettacoli fuori abbonamento, dedicati ai più giovani, futuri spettatori, biglietto unico 5 euro.

8 gennaio ore 18 “Il re Leone” uno spettacolare musical ambientato nella savana africana tratto dall’omonimo film d’animazione Disney del 1994, che vede come protagonisti gli animali che la abitano. Racconta la storia di Simba, un giovane leone che dovrprendere il posto di suo padre Mufasa come re. Tuttavia, dopo che Scar, lo zio di Simba, uccide Mufasa, il principe deve impedire allo zio di conquistare le Terre del Branco e vendicare suo padre.

5 febbraio ore 18 “La storia di Cyranò” Commedia musicale di Giuseppe Spicuglia, da Edmond Rostand, regia Alessandro Idonea, con cast artistico di 12 elementi. Una entusiasmante commedia musicale per grandi e piccini diretta da Alessandro Idonea con le musiche di Giuseppe Spicuglia che alterna momenti di recitazione a momenti di musica, canto e danze, così da raccontarci i guizzi di fantasia, i moti di suscettibilità, gli accenti più poetici e ci fa viaggiare in compagnia di un indimenticabile eroe romantico.Uno spettacolo pieno di poesia che tocca i temi più cari ai ragazzi: l’amore, l’amicizia, l’onore e la libertà.

5 marzo ore 18 “Green il salvaterra” testo/regia Antonella Caldarella musiche di Andrea Cable scene Tiziana Rapisarda – costumi Noa Preaoloni Nel paese di Borgocaiordo, gli abitanti vivono sommersi dalla spazzatura, la gente è arrabbiata, non conosce la differenziata ed è tutto incredibilmente sporco. Tale paese è governato da una Donna Lady Trash che attraverso fake news e notizie assolutamente false, convince la popolazione che questa è una realtà che non può essere cambiata, non solo ma che vivere così va benissimo.Proprio li vicino c’è un paese quello di Borgo Tranquillo dove gli abitanti vivono felici, li tutto è ordinato, pulito, gli abitanti fanno la differenziata, vivono in case in bioedizia ed energie rinnovabili, mangiano biologico e sono felici.

26 marzo ore 18 “Caravaggio, la fuga” , dedicato al grande artista, per gli studenti delle scuole superiori e dell’università, della Savatteri Produzioni, musical con 20 attori in scena.

Qui di seguito i costi di Abbonamento e biglietti

Singolo biglietto platea 20 euro

Abbonamenti

Platea e I fila palchi centrali €. 140,00

I fila palchi laterali €. 112,00, II fila palchi centrali €. 112,00

II fila palchi laterali €. 84,00

III fila palchi centrali €. 98,00,

III fila palchi laterali €. 70,00

loggione / Under 25 e over 60: I, II, III fila palchi laterali €. 70,00

Cral e Club Service e Associazioni Sconto del 10 %

Abbonati ad altre stagioni teatrali o musicali Sconto del 10 %

Gruppi organizzati di almeno 10 persone * Sconto del 10 %

Invalidi non autosufficienti ** Gratuito

Studenti Sconto del 50%

Famiglie *** Sconto del 50 %

*Gli abbonamenti devono essere acquistati tutti in un unico blocco

**Dotati di certificazione di invalidità che attesti una invalidità minima dell’80% – escluso accompagnatore

***ogni 3 abbonamenti relativi alla famiglia, uno usufruisce dello sconto

Gli sconti non sono cumulabili