Caltanissetta. Il 17 novembre presso la Hathor Academy iniziativa per benessere integrato malati oncologici

CALTANISSETTA. Giovedì 17 novembre alle ore 19 presso gli eleganti e ampi spazi della “Hathor Academy” (via Salvati 97-99), avrà luogo un incontro con i medici di Medicina Generale che – per il tramite del dr Giovanni d’Ippolito, Presidente dell’ordine dei medici-odontoiatri della provincia di Caltanissetta – sono stati invitati per conoscere l’iniziativa di alto valore sociale.

L’ iniziativa è diretta agli ammalati oncologi e ai loro familiari per offrire l’opportunità di acquisire un benessere integrato della persona e ritornare ad una vita quanto più normale possibile. La conoscenza dell’iniziativa da parte dei medici di famiglia è indispensabile per il buon esito della stessa affinché possano promuoverla e stimolare ,se lo ritengano opportuno ,l’adesione dei loro assistiti interessati.

L’attività comprende una serie di incontri , una volta alla settimana ; danza, ballo, ginnastica posturale , musica, recitazione e canto, integrati con momenti formativi ( dietista, psicologo, yoga) e diversionali ( cucina, trucco, linfodrenaggio, miglioramento estetico, passeggiate in natura con rilassamento).

Il corso si svolge sotto l’egida di ONCONAUTI, Associazione a livello nazionale , che si occupa di Percorsi di Riabilitazione Integrata Oncologica e promozione della salute .

Questo il programma di massima :

ore 19,00 : Finalità dell’iniziativa: dr Stefano Vitello, Direttore UOC Oncologia di Caltanissetta .

ore 1915 : Presentazione degli operatori: dietista, psicologa, estetista, scienze

motorie, personal trainer, Yoga e attività di benessere mentale e danza.

ore 1930 : Esperienza di donna che ha già seguito il Percorso riabilitativo.

ore 1945: intervento del Presidente dell’Ordine dei medici : dr Giovanni D’Ippolito

20.00 Piccolo buffet con musica e visita della sede