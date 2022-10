Turista annega a Punta Secca mentre faceva bagno a mare con il marito

Una turista cinquantenne è annegata a Punta Secca in provincia di Ragusa, località nota come set della serie “Il commissario Montalbano”, mentre faceva il bagno a mare col marito. La donna, secondo una prima sommaria ricostruzione, sarebbe stata trascinata via dalla corrente e non sarebbe più riuscita a tornare a riva.

Due giovani si sono tuffati ed hanno provato a salvarla, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto si sono portati carabinieri e guardia costiera, oltre al 118 per i soccorsi che si sono purtroppo rivelati vani.