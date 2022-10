Sicilia, tunisino accoltellato: denunciato italiano

Sarebbe un italiano di 27 anni, il giovane che lunedì pomeriggio, durante una lite scoppiata nel centro di Vittoria, nel Ragusano, avrebbe accoltellato un suo coetaneo tunisino. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate ma le indagini dei carabinieri sono ancora in corso per acquisire ulteriori elementi probatori e chiarire i rapporti fra vittima e aggressore.

La lite è scoppiata lunedì pomeriggio, in via Cavour, all’altezza dell’Istituto comprensivo statale Giovanni XXIII. La vittima, un ragazzo tunisino, sarebbe stato coinvolto, insieme al fratello, in una lite con altri due coetanei italiani, uno dei quali lo avrebbe colpito alla schiena con un coltello.

Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Guzzardi dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la perforazione di un polmone e lesioni