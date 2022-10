Sicilia.Denise: la mamma, oggi compie 22 anni e non smetto di cercarla

“Buon compleanno Denise”. Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone si rivolge cosi’ alla figlia sequestrata a Mazara del Vallo l’1 settembre 2004. “Oggi compie 22 anni”, aggiunge Piera che non ha mai smesso di cercare la figlia: “18 anni dalla tua assenza, senza coccole e abbracci.

Denise sei nel cuore di chi ti ama veramente”.

Sulla vicenda ha scritto un libro recentemente pubblicato: “Denise. Per te con tutte le mie forze”. “Non e’ stato facile – spiega – scrivere questo libro. Ho dovuto vincere le mie resistenze per tenere viva la mia battaglia per Denise, che continuero’ a combattere qualunque cosa accada, finche’ ci sara’ una speranza. Ma anche perche’ in questi 18 anni, oltre all’assenza di mia figlia, ho dovuto subire accuse, dicerie, malelingue”.