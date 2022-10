Sicilia, Concorsi per il Ricambio generazionale: i 100 funzionari vincitori possono scegliere la sede di lavoro

Anche i 100 funzionari di categoria D vincitori del concorso pubblico per il ricambio generazionale dell’amministrazione della Regione Siciliana potranno scegliere la sede di lavoro fra quelle disponibili per ciascuno dei profili selezionati, a partire da lunedì prossimo.

L’assegnazione avverrà in base alla posizione occupata in graduatoria dal singolo candidato vincitore, secondo le modalità previste dal bando e pubblicate sul sito del dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale.

I vincitori di tutti i profili professionali messi a bando, entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, devono manifestare la scelta della sede di destinazione. Nel dettaglio si tratta di 11 unità di funzionario per i sistemi informativi e tecnologici (RAF-SIT), 5 per il controllo di gestione (RAF-COG), 18 di funzionario economico finanziario (RAF-EFI), 24 funzionari tecnici (RAF-TEC), 8 avvocati (RAF-AVV), 12 funzionari per tutela e sviluppo del territorio e sviluppo rurale (RAF-AGR).

I vincitori del concorso, a partire dalle ore 17.30 di lunedì 10 ottobre 2022 e fino alle ore 17.30 di lunedì 17 ottobre 2022, potranno procedere alla scelta della sede di destinazione, a pena di decadenza, esclusivamente attraverso il sistema Step One. La manifestazione dell’ordine di preferenza tra sedi disponibili avviene esclusivamente sul sistema Step One, utilizzando le stesse credenziali già in possesso dei candidati. A seguito dell’accesso al sistema i candidati visualizzeranno l’elenco delle sedi e dei dipartimenti regionali disponibili.

Fatta la scelta e proceduto al corretto invio, il sistema, al termine della fase di espressione delle preferenze, genererà la lista dei vincitori con l’assegnazione della sede per ciascun candidato. L’assegnazione avverrà sino ad esaurimento dei posti disponibili per profilo, tenendo conto della posizione occupata in graduatoria dal candidato idoneo e dell’ordine di preferenza espresso dal candidato rispetto alle sedi disponibili.Nel caso un candidato risulti vincitore in più di un profilo professionale, lo stesso dovrà optare per un solo profilo e indicare la sede di destinazione per quel profilo prescelto.A conclusione del termine fissato, Formez PA invierà comunicazione ai singoli candidati in merito all’assegnazione della sede.