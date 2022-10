Serradifalco. Lavori quasi conclusi al campo sportivo comunale “Tomaselli”

SERRADIFALCO. I lavori al campo sportivo comunale “Marco Tomaselli” sono quasi conclusi. Dopo il completamento dell’impianto di illuminazione con due distinti interventi e l’elevazione di quattro torri faro a led di ultima generazione, è in via di completamento l’impianto di video sorveglianza del campo sportivo. Un impianto che deve essere solo rifinito con il cablaggio delle telecamere di video sorveglianza. Sista anche realizzando un impianto di illuminazione d’emergenza che scatterà in funzione qualora dovessero registrarsi black out.

In precedenza lo stadio comunale era stato interessato da altri interventi con il cantiere di lavoro regionale. Interventi che hanno permesso di rinnovare gli ambienti degli spogliatoi con docce, impianti elettrici e infissi. Inoltre è stata realizzata una tribunetta con i fondi della democrazia partecipata. Il tutto nel contesto di un forte interesse politico amministrativo per il recupero e la valorizzazione del campo sportivo comunale di via Chiarelli.

E ora si attende solo classica ciliegina sulla torta dal momento che l’amministrazione comunale ha partecipato al bando Sport e Periferie 2020 con un progetto da 770 mila euro per il rifacimento del terreno di gioco il cui fondo è attualmente in sabbia.

Il progetto prevede la realizzazione di un fondo campo in erba naturale, ma soprattutto la possibilità di diventare una struttura d’eccellenza a livello provinciale e regionale. Dopo la presentazione del progetto, l’amministrazione comunale è in una fase di stipula della convenzione con il Ministero dell’Interno per prevedere il cofinanziamento di 77 mila euro che andrà ad aggiungersi a quello di 700 mila euro del Ministero.