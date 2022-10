Serie D. Ancora una sconfitta per la Sancataldese. I verdeamaranto battuti 4-0 fuori casa dal Real Aversa

Ancora una sconfitta per la Sancataldese nel turno infrasettimanale di campionato. Ad Aversa, contro il quotato Real Aversa, i verdeamaranto hanno raccolto la sesta sconfitta in sette incontri disputati e ora sono ultimi in classifica con 3 punti a pari merito con la Mariglianese.

Ad Aversa l’ha sbloccata subito Gassama al 23’ che ha raddoppiato al 44’. Nella ripresa ha segnato il terzo gol Petricciuolo al 52’. La Sancataldese ha cercato di reagire con Zerbo e Maltese, ma è stato Cavallo a segnare la quarta rete che ha permesso alla squadra campana di tornare al successo. Per la Sancataldese una nuova battuta d’arresto e una crisi che non s’è arrestata nemmeno con l’avvento in panchina di un tecnico esperto come Pietro Infantino (nella foto).

E domenica prossima nuovo match casalingo delicato per la Sancataldese che al Valentino Mazzola affronterà la Santa Maria Cilento, attuale sesta forza del campionato, con l’intenzione di tornare ad un successo fondamentale per provare a superare questo difficile momento in campionato.