San Cataldo. M5S: “I cambiamenti interni di una parte della maggioranza non andranno ad incidere sul processo di risanamento della nostra Città”

SAN CATALDO. Il M5S di San Cataldo ha voluto dire la sua sulla situazione politica che sta attraversando la maggioranza a seguito della fuoriuscita di alcuni tesserati del Pd dal Partito.

“Il Movimento 5 Stelle San Cataldo – si legge – prende atto degli ultimi eventi che hanno riguardato la riorganizzazione interna di una parte della maggioranza dell’Amministrazione. Siamo certi che questi cambiamenti non andranno ad incidere ne rallentare il processo di risanamento che la nostra Città ha iniziato appena 1 anno fa.

La nostra comunità ha vissuto anni difficili e riteniamo che chiunque strumentalizzi gli eventi degli ultimi giorni per rallentare le attività dell’Amministrazione, dovrà risponderne dinanzi i cittadini in un momento non solo di crisi economica, ma anche sociale.

Qualcuno spregiudicatamente ci ha giudicato silenti, noi diciamo invece di essere responsabili, perché alle chiacchiere preferiamo lavorare e cooperare con coloro che hanno intenti propositivi, ma soprattutto costruttivi. Il nostro silenzio è rivolto alle sterili chiacchiere partitiche votate principalmente a giochi di potere. Non ci interessano ne ci interesseranno mai, proprio per il semplice fatto che non è ne il momento, ne la nostra modalità di agire.

Invitiamo invece tutta la maggioranza e la minoranza a continuare a fare il bene dei cittadini, nel pieno rispetto del nostro Sindaco eletto secondo i principi democratici e soprattutto nel rispetto della Giunta tutta. Molto spesso il nostro Assessore Michele Giarratano è stato attaccato in maniera feroce, talvolta denotando da parte di certi individui una scarsa propensione alla critica costruttiva, fatta per mero tornaconto politico.

Ovviamente la critica è sacrosanta e se fatta nei modi e nelle forme corrette può essere non solo motivo di stimolo, ma anche un presupposto per migliorare personalmente e come comunità. A chi vuole destabilizzare la nostra comunità con comunicati e frecciatine, chiediamo di smetterla e di anteporre una volta per tutte l’interesse dei Sancataldesi e della Città di San Cataldo in primis.

Qui si gioca una partita epocale in un momento di crisi, non devono esistere logiche partitiche volte alla spartizione di una parte della torta o della torta intera. Qui si gioca sul futuro del nostro territorio e delle persone che ci vivono, quindi qualsiasi forza politica o cittadino orientato alla cooperazione, troverà in noi disponibilità e apertura al dialogo.

Per coloro i quali invece vogliono perseguire questa continua lotta di potere, invece rimarremo silenti, ignorando qualsiasi polemica o attacco volto a destabilizzare la nostra Amministrazione. Siamo pienamente fiduciosi del fatto che i cittadini insieme all’Amministrazione potranno conseguire grandi risultati se lavoreranno insieme, con la speranza di riuscire a superare pian piano quella situazione disastrosa ereditata dalle precedenti amministrazioni, e che abbiamo trovato al momento del nostro insediamento”.