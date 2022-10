Rose rosse, pardon, “mucche rosse” per Giorgia Meloni.

Uganda- Hanno fatto scalpore le parole del generale ugandese Muhoozi Kainerugaba, figlio del presidente dell’Uganda Yoweri Museveni che ha detto di essere disposto a offrire “immediatamente 100 mucche Nkore, le più belle sulla Terra” per avere in sposa Giorgia Meloni. A suo dire non si tratterebbe affatto di un’affermazione negativa o offensiva, ma il contrario, un vero e proprio omaggio a Giorgia Meloni.

Il figlio di Museveni ha spiegato la sua scelta in riferimento alla sua cultura ugandese, dove innanzitutto le mucche sono un animale molto pregiato. Inoltre, precisa il leader, nel Paese si tratta di una speciale forma di corteggiamento.

La risposta della Meloni davanti a tale richiesta non è tardata ad arrivare: “Mi è sembrato un po’ fuori luogo” ha commentato la leader di Fratelli d’Italia.

Dopo questa ennesima” sparata” il generale è stato rimosso dal suo incarico. ( Lello Lombardo)