L’Asd Atletica Caltanissetta si aggiudica il Grand Prix Provinciale di corsa 2022 nelle categorie giovanili

La società ASD Atletica Caltanissetta presieduta dalla dott.ssa Florinda Augello e diretta dal coach Nisseno Giuseppe Scimè si aggiudica il Grand prix Provinciale di corsa Caltanissetta 2022 nelle categorie giovanili sia femminili che maschili.

La competizione sportiva ha previsto un totale di 8 prove di cui la prima il 12 Giugno a Gela per il trofeo delle mura Timoleontee e fine il 24 settembre per il festival del mezzofondo nella pista di atletica di Mazzarino.

Il Grand prix di corsa 2022 è stato indetto dal Comitato Provinciale della FIDAL di Caltanissetta e organizzato dalle ASD Atletica Gela, Track club Master Caltanissetta, Atletica Mazzarino e Corri Serradifalco. Sette delle otto prove hanno previsto la partecipazione delle categorie esordienti, ragazze, cadetti ed allievi.

Netta imposizione nelle categorie giovanili sia femminili che maschili della ASD Atletica Caltanissetta che, con lo zoccolo duro di atleti agonistici, oltre 15, è riuscita a primeggiare in ogni prova classificandosi prima tra le società sportive partecipanti. Quello di quest’anno è stato un duro lavoro, dichiara il coach Giuseppe Scimè, aggravato dalla chiusura del campo sportivo Tomaselli che ci ha costretto ad allenamenti effettuati per strada o in altre città limitrofe alla nostra.

Sono contento, continua Scimè, per la vittoria della società e per le affermazioni individuali di ogni atleta sportivo, ho voluto seguire gli atleti in ogni tappa perché ritengo che questo sia il ruolo di ogni allenatore, quello che mi soddisfa di più è l’essere riuscito nell’intento cui ogni coach aspira, ovvero motivare la propria squadra promuovendo il benessere fisico e sociale non solo come performance volta al raggiungimento di eccellenti prestazioni, ma anche come motivo di aggregazione sociale nonché strumento di prevenzione e promozione della salute.

Ci tenevo a ringraziare i vertici della società che in me hanno riposto la loro fiducia ma, soprattutto, i genitori degli atleti che sono stati coinvolti per seguire i propri figli in tutti i comuni della Provincia Nissena ove le tappe si sono disputate. Il nuovo anno sportivo è già ripartito e la scuola ha raccolto nuove adesioni di ragazzi, confidiamo nell’imminente apertura del campo sportivo Tomaselli affinché gli atleti possano avere spazi idonei per gli allenamenti settimanali.