Eccellenza. La Nissa centra la prima vittoria in campionato. Travolta la Parmonval 4-0

Tre partite senza alcuna vittoria e senza gol, una partita con vittoria e quattro gol. E’ quanto è riuscita a fare la Nissa che ha battuto al Palmintelli 4-0 la Parmonval nella quarta giornata del girone A di Eccellenza.

Partita subito in discesa per i biancoscudati allenati da Davide Boncore che hanno praticamente risolto la pratica in 14 minuti. Prima Azzara ha raccolto un invito di Ortiz ed ha battuto in diagonale Mannino, poi Coulibaly ha ripreso una respinta del portiere palermitano su colpo di testa di Ortiz depositando il pallone in fondo alla rete ospite.

Nella ripresa ancora Nissa prorompente. Prima Azzara ha segnato la sua personale doppietta di giornata, poi al 70′ Morales ha realizzato la rete del definitivo 4-0 con una conclusione spettacolare. Nel finale Ortiz, dopo aver sfiorato il gol in almeno tre occasioni, s’è fatto parare da Mannino un calcio di rigore.

Partita comunque bellissima e prestazione d’autore da parte di una Nissa ritrovata. La cura Boncore sta facendo effetto. Oggi il tecnico della Nissa ha proposto il modulo 3-5-2 con Scribani e Baye (ottima la sua prestazione) esterni, ed un centrocampo a 5 completato da Sahko (migliore in campo), Morales e Coulibaly. Bene la difesa che non ha subito gol per la seconda gara di fila. La Parmonval è stata poca cosa contro una Nissa che ha saputo imprimere una decisa sterzata al suo momento negativo che era culminato in settimana con l’esonero del tecnico Alessandro Settineri.