Delia. Giornata dedicata a nettarine e pesche con lezione sulla gestione della chioma del pesco

DELIA. Giornata intensa per il nostro settore delle pesche quella che è stata patrocinata dal Comune di Delia. Come ha spiegato il sindaco Gianfilippo Bancheri : “E’ un’iniziativa che ho immediatamente sposato per l’importanza economica e per la necessità/mancanza di manodopera specializzata nel settore”.

Nel corso della giornata c’è stata una lezione magistralmente eseguita da parte del Dott. Agr. Lillo Insalaca sulla gestione della chioma del pesco, lezione che ha avuto un inizio teorico in Aula Consiliare ed è proseguita presso alcune aziende agricole ricadenti nel nostro areale di produzione.

Potatura (sia secca che verde) indispensabile per trarre il massimo profitto da ogni singolo appezzamento di terreno coltivato a pesche e nettarine. Interessante è stato pure l’intervento dell’assessore Antonio Gallo che ha rimarcato l’importanza della cooperazione in questo settore e in particolare in questo periodo cupo, in prospettiva della prossima costituzione del consorzio “Pesca di Delia” Igp che rimane secondo noi l’unico scudo di difesa per la produzione del territorio deliano.