Da Marianopoli all’Oscar Green Sicilia: lo zafferano di Luigi Baldi conquista gli chef stellati

Luigi Baldi, 34 anni di Marianopoli, è il vincitore dell’Oscar Green Sicilia per la Categoria “Fare Rete”.

L’imprenditore considera il piccolo centro in provincia di Caltanissetta una “terra di mezzo”. È un’area proprio al centro delle zone più antiche e produttive della Sicilia.

Qui Luigi con la sua azienda Arkania, ha avviato la produzione di zafferano che raggiunge il chilo e che ha conquistato gli chef stellati d’Europa grazie alla rete che ha creato dentro e fuori il centro nisseno.

Lo manda in Irlanda e altri paesi europei. Oltre 1200 chili di bulbi e un paziente lavoro permette al giovane di ottenere successi. L’impianto di questo fiore dalle tante virtù straordinarie è anche frutto di un paziente lavoro che inizia a settembre con l’internamento dei bulbi e prosegue con il primo freddo quando all’alba bisogna raccogliere il fiore, pulirlo e poi essiccarlo, in un ciclo continuo fatto di gesti delicati.

Per Luigi Baldi rimanere in Sicilia ed esportare un sogno ha un valore inestimabile in quanto è proprio la voglia di far conosce l’Isola che lo ha portato a specializzarsi in questa coltura.

Gli altri premi assegnati sono:

CATEGORIA COLTIVIAMO SOLIDARIETÀ I LOCANDIERI VALENTINA CORALLO (CASTELVETRANO) – LA LOCANDA DELLE SECONDE POSSIBILITÀ

CATEGORIA ENERGIA PER IL FUTURO E SOSTENIBILITÀ – AZIENDA AGRICOLA VERDE MARE (SAVOCA – ME) – DALL’ABBANDONO ALLA RINASCITA PER UN MONDO CON PIÙ ALBERI

CATEGORIA IMPRESA DIGITALE – MORENA ARANZULLA – BELLEZZA E BENESSERE GRAZIE ALL’ALOE DI LENTINI

CATEGORIA CAMPAGNA AMICA – NICOLA DONGARRÀ (GANGI – PA) – LA SALUTE SPONTANEA CRESCE SULLE MADONIE