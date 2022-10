Caso “Tomaselli”. Il presidente nazionale FIR Innocenti scrive al sindaco Gambino: “Disappunto per la vicenda, la segnatura del campo va effettuata secondo capitolato”

CALTANISSETTA. È intervenuta la FIR nazionale, da Roma, per conto del presidente Innocenti per tentare di trovare una soluzione allo spinoso e grave problema che riguarda lo stadio “M. Tomaselli” di Caltanissetta. L’intarsio delle linee del polivalente rettangolo di gioco rugby-calcio non è stato eseguito secondo ciò che è previsto dal capitolato. Un inconcepibile e deleteria situazione che rischia di evolvere in maniera estremamente negativa.

Il numero uno della palla ovale ha inviato una lettera al sindaco del capoluogo nisseno, Roberto Gambino. Se non dovesse avvenire, in tempi brevi ed urgentissimi, l’adeguamento dei lavori, la FIR nazionale sarà “costretta” a percorrere altre e meno amichevoli vie.

Di seguito il testo della missiva di Marzio Innocenti.

“Egregio Signor Sindaco, stiamo seguendo con apprensione e disappunto l’evolversi della situazione relativa alla segnatura del campo Tomaselli situato nella città da Lei amministrata.

Le ribadisco la posizione della Federazione che, pur nella disponibilità e nello spirito di collaborazione, non può rinunciare alla segnatura utile per la pratica del rugby, anche alla luce della convenzione vigente con la FIGC.

Il Capitolato, già approvato, non può assolutamente essere modificato e la mia Federazione non darà alcuna autorizzazione in tal senso. Il Capitolato, approvato con Bando Governativo “Sport e Periferie*, prevede l’intarsio delle linee di doppia tracciatura per il campo polivalente calcio/rugby.

Non mi è pertanto possibile accordare una segnatura temporanea di alcun tipo, anche in virtù del rispetto reciproco fino ad ora dimostrato. Ci attendiamo una soluzione pratica che permetta l’utilizzo del campo ad entrambi gli sport, secondo i criteri di aggiudicazione del Bando sopra menzionato.

Certo che l’unione d’intenti si dimostrerà strumento valido per la soluzione del problema, rimaniamo in attesa di un Suo intervento a riguardo, confermando la nostra disponibilità ad ulteriori confronti si rendessero necessari”.