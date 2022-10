Caltanissetta, Inner Wheel contro la dispersione scolastica: grande partecipazione al torneo benefico

Strepitoso successo di partecipazione e coinvolgimento per il consueto Torneo di Tennis/Padel organizzato dall’Inner Wheel Club di Caltanissetta, che si è svolto domenica 2 ottobre alla “Baita”, il cui ricavato servirà a finanziare una Borsa di studio intitolata alla memoria di Anna Maria Oberto Danesi.

Numerosi i giocatori che sono scesi in campo animati da tanto entusiasmo e spirito di solidarietà nei confronti degli studenti meritevoli ma che purtroppo vivono una situazione di disagio economico.

Tra i tanti spettatori, un ospite d’eccezione il figlio di Anna Maria Oberto, Piergiovanni Oberto che con grande commozione ha presenziato all’evento.

Durante la mattinata non è mancato il saluto del Sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino che si è complimentato con il Club per l’organizzazione della competizione sportiva.

Hanno assistito numerosi spettatori che con grande spirito di amicizia hanno aderito all’iniziativa, godendo della gara e gustando degli ottimi arancini preparati per l’occasione dai ragazzi della Coop.va Sociale Etnos (Progetto n’arancina speciale).

La Presidente, Pina Adamo, dopo aver ringraziato tutti i partecipanti, gli sponsors, ha rivolto un ringraziamento speciale a Roberto Carruba per l’ospitalità, all’ Unione Sportiva Acli per il contributo in denaro.

Un plauso alla Meti ASD ed in particolare ad Alessandra Amico e Margherita Naso che hanno collaborato attivamente alla riuscita dell’evento. “Insieme siamo riusciti a fare meraviglie” ha concluso.