Caltanissetta. Ernesto Marchese compie 100 anni: gli auguri del sindaco a nome di tutta la comunità

CALTANISSETTA. Importante traguardo per Ernesto Marchese che oggi 4 ottobre ha compiuto 100 anni. Un traguardo bellissimo ed emozionante che anche il sindaco Roberto Gambino, al pari dei parenti, ha inteso condividere.

“E’ un evento che riempie di gioia tutta la nostra comunità”, ha detto il sindaco, che ha aggiunto: “Molti nisseni lo conoscono e gli sono affezionati: Ernesto era dirigente dell’ufficio del Demanio di Caltanissetta e in questi anni si è distinto per la sua onestà, per la sua professionalità e per la sua dedizione nel lavoro”.

Per altro, proprio stamani, in occasione dei festeggiamenti per il suo centesimo anno di vita, il sindaco ha parlato con lui del progetto comunale di costruire un parco pubblico nell’ex Caserma Capitano Franco che lui gestiva durante il suo servizio e adesso è stata ceduta dal Demanio al comune di Caltanissetta.

Ernesto Marchese ha ringraziato tutti dimostrando entusiasmo, forza, energia e simpatia veramente incredibili nel contesto di una giornata per lui veramente indimenticabile.