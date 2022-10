Caltanissetta. Armando Turturici: “Polo di arte e Cultura a Caltanissetta: cos’è? Sappiamo solo che è stato coinvolto un professionista non nisseno”

CALTANISSETTA. “Tramite la pagina Facebook di Massimiliano Zane – progettista culturale e consulente strategico per la gestione e la valorizzazione delle risorse culturali – abbiamo appreso che, intorno al mese di marzo 2022, l’amministrazione Gambino ha richiesto allo stesso la disponibilità ad assumere l’incarico di Progettista per un Polo di arte e cultura della città di Caltanissetta”.

Lo ha reso noto Armando Turturici che ha organizzato per la giornata di sabato 8 ottobre una manifestazione pubblica per chiedere la riapertura della Piscina comunale, ha rilevato: “A oggi non sappiamo nulla di questo “Polo Arte e Cultura”. Non sappiamo che cos’è (se è un bene materiale o se si tratta solo di un atto amministrativo), quanto costa, che benefici porterà alla città, quanto ci vorrà per vedere un qualche risultato.

Sappiamo solo che, ancora una volta, è stato coinvolto un professionista non nisseno, sempre con affidamento diretto e senza bando di gara. Non sappiamo a quanto ammonterà questo servizio di consulenza. Abbiamo soltanto uno screenshot del documento postato su Facebook dal professionista in questione.

Il dr Massimiliano Zane è di sicuro un professionista del settore (ha un CV da 8 pagine abbondante) ma spero che i “nostri” – professionisti conoscitori e amanti del territorio – possano essere inclusi in questo progetto di cui pochissimo sappiamo. Ancora una volta – ha concluso Turturici nella sua nota – chiedo alla giunta Gambino di non tenerci all’oscuro e di coinvolgerci attivamente e passivamente nei progetti per questa città”.