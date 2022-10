Caltanissetta, Aiello sul ritiro della DLF Nissa Rugby: “Assordante silenzio della giunta Gambino”

Ritiro Nissa Rugby, Aiello (Lega): “Assordante silenzio della Giunta Gambino, si dimettano!”.

“Prendiamo atto della decisione della Nissa Rugby di ritirare la prima squadra dal campionato di Serie C, un danno non solo allo sport, ai giovani ed ai genitori dei ragazzi che vogliono fare attività sportiva, ma anche all’intera città per il venir meno delle ricadute positive dello sport sul sociale e sull’economia nissena” – così il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, interviene nella vicenda legata allo stadio comunale “Marco Tomaselli”.

“L’inutilizzabilità di una struttura pubblica sportiva già pronta all’uso sta mettendo in difficoltà il calcio, il rugby, l’atletica e tutta la Città di Caltanissetta” – afferma il Consigliere Aiello, che aggiunge – “La responsabilità è dell’Amministrazione Gambino, incapace politicamente di assumere una decisione, oppure l’ha già assunta e temporeggia per scaricare la responsabilità su altri. A questo punto – conclude Oscar Aiello – bene farebbero Sindaco ed Assessori a dimettersi, il loro silenzio è assordante ed imbarazzante”.