Calcio Juniores. La Nissa all’esordio in campionato ne fa sette alla Sanconitana

Netta affermazione al “Palmintelli” per la Nissa Juniores. La squadra, guidata da mister Serafini, al debutto in campionato, ha “infiammato” il pubblico di casa rifilando sette reti alla compagine catanese della ASD Sanconitana.

I biancoscudati aprono le marcature con un eurogol di Abbate con la palla che si deposita all’incrocio dei pali. Poi, il bomberino Balbo si “scatena” e ne fa tre. Nel tabellino anche Imprescia, Riggi e Gallo per il sette a zero definitivo. Una prova di forza, quella della squadra nissena smaniosa di recitare un ruolo da protagonista in questo campionato.