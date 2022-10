Butera. Approvato in Giunta il Piano di alienazione e valorizzazione dei beni comunali

BUTERA. Ammonta complessivamente a 4.219.034,92 euro il valore dei beni comunali contenuti all’interno del Piano di alienazione e valorizzazione che è stato recentemente approvato dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Giovanni Zuccalà.

Tra i beni che il Comune intende alienare c’è il villaggio rurale in Contrada Disueri il cui valore è stato stimato in 891.223 euro. Ci sono poi 40 alloggi popolari via Rosa Gattorno il cui valore complessivo è di 883.158 euro. A questi vanno poi aggiunti anche l’alloggio popolare di via Milano n°13 il cui valore è di 13.428 euro, l’alloggio popolare di via Milano n°14 di 13.428 euro, l’alloggio popolare di via Milano 2 di 13.428 euro, l’alloggio popolare di via Milano n.6 anch’esso del valore di 13.428 euro, l’alloggio popolare di via Milano n. 3 el valore di 26.856 euro, l’alloggio popolare di via Trieste n°9 di 26.856 euro, l’alloggio popolare di via Trento n°10 el valore di 26.856 euro, l’alloggio popolare di via Trento n°6 di 26.856 euro, l’alloggio popolare di via Trento n°11del valore di 40.284 euro, l’alloggio popolare di Piazza Europa n°3 del valore di 26.856 euro, l’alloggio popolare di piazza Europa n°4 del valore di 40.284 euro.

E’ oggetto di alienazione anche l’ex ufficio collocamento il cui valore è di 46.400 euro, ma anche la Comunità terapeutica il cui valore è stato stimato in 1.300.720 euro. Infine, c’è il Cine Teatro Scuvera la cui valutazione è stata stimata in 828.973,92 euro. Il tutto per un totale di 4.219.034,92 euro. A questo punto sarà lo stesso Comune a mettere in vendita i beni che intende alienare tramite gare pubbliche.