Serradifalco. Non individuato legittimo proprietario di una vecchia abitazione: Comune, per il momento, paga spese per la messa in sicurezza

SERRADIFALCO. Quando c’è un problema ad una vecchia abitazione e c’è da intervenire, il Comune riesce ad individuare i proprietari che si accollano il costo dell’intervento per la messa in sicurezza dell’immobile. Nel caso, invece, di un’abitazione in via Crucillà ciò non è accaduto. In precedenza, è stato il Comando Stazione dei Carabinieri a segnalare la caduta di pannelli di copertura di una pensilina a servizio di un’abitazione in via Crucillà.

A seguito di accertamento da parte del responsabile del servizio di Polizia municipale è emerso che l’abitazione è in stato di abbandono e che presenta condizioni di precarietà dovute all’ammaloramento delle solette dei balconi nonché alla precarietà della copertura della pensilina presente nello stesso balcone. Inconvenienti che, secondo la Polizia municipale, mettono in pericolo la pubblica incolumità dei passanti in caso di ulteriori distaccamenti improvvisi.

Tuttavia, dagli accertamenti sulla proprietà non si è riusciti a risalire a nessun proprietario legittimo stante che la proprietà dell’immobile risulta essere intestata ad una persona deceduta sei anni fa all’estero. Il Comune tuttavia ha provveduto in via d’urgenza, a tutela della pubblica incolumità, all’intervento di messa in sicurezza il cui costo sarà di 488 euro Iva compresa.

Il tutto con riserva di rivalsa della spesa non appena saranno rintracciati gli eredi dell’immobile. In questo caso, il Comune si riserva anche di far ricorso ad eventuale procedura riguardante l’eredità giacente proprio per individuare l’erede o gli eredi dell’immobile per recuperare la somma spesa.