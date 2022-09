Serie D. Allenamento congiunto Sancataldese – Canicattì domani 10 settembre al “Valentino Mazzola”

Domani, sabato 10 Settembre, alle ore 15:30 presso lo Stadio Valentino Mazzola di San Cataldo, amichevole pre-campionato di serie D tra la Sancataldese e il Canicattì che militerà pure nello stesso girone dei verdeamaranto.

In una nota la Sancataldese s’è espressa a proposito della questione legata al ritardo con il quale sta prendendo il via il campionato.

“Questo ritardo dell’inizio del campionato relativo al nostro girone, purtroppo, sta stravolgendo i piani di allenamento e di preparazione di chi come noi, ha programmato e ha iniziato le attività in largo anticipo, come una società serie è abituata a fare. Riteniamo corretto che le società che hanno ottemperato in pieno l’iter necessario per la partecipazione al campionato dovrebbero essere più rispettate e meno danneggiate per casi come questo che ha coinvolto il girone I di serie D”.