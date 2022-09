Mussomeli, commosso Addio al 56enne Elio di Salvo. Il cordoglio degli amici.

MUSSOMELI – Il cuore del cinquantaseienne Elio Di Salvo non palpita più. Da ieri mattina, in tanti hanno reso omaggio alla sua salma, sistemata nella camera ardente, allestita in Via Damiano Chiesa,48. Oggi pomeriggio, nella parrocchia di San Giovanni Battista, si sono svolti i suoi funerali e amici ed estimatori hanno partecipato al rito funebre per dare l’ultimo saluto ad una persona che troppo presto ha lasciato la sua vita terrena, stroncato da quel male che troppo spesso si accanisce sulle vite umane. Una persona assai nota in paese che l’ha apprezzata e stimata per il suo essere cordiale, ironico e soprattutto per il suo amore ed attaccamento al suo paese, al centro storico che ha contribuito a valorizzare con le sue comparse e gli immancabili scatti fotografici. Sono diversi gli amici con cui assai spesso si è intrattenuto per amicali conversazioni e scambio di idee. Una persona amante dell’ambiente, un sognatore e cultore paesaggistico, sempre pronto e disponibile a confrontarsi e mettere su idee per la valorizzazione della sua terra. Ideatore di Battichiè, i cui eventi, svoltisi nel quartiere di San Giovanni, hanno riscosso successo e tanto interesse. Una mente fertile per mettere in campo idee per valorizzare il territorio. e sono diversi i ricordi lasciati a futura memoria. Di lui parlano e parleranno le giare e i vasi di fiori che danno decoro alla Piazza del Popolo e alla Piazza Roma. Numerose attestazioni di stima sono state postate sui social come anche il cordoglio espresso ai familiari. Al termine del rito funebre pomeridiano, in questo piovoso inizio di autunno, il mesto corteo dei familiari, amici e conoscenti dalla Piazza del Popolo, ha accompagnato la salma al camposanto, dove le sue spoglie mortali riposeranno all’ombra dei cipressi.MUSSOMELI – Il cuore del cinquantaseienne Elio Di Salvo non palpita più. Da ieri mattina, in tanti hanno reso omaggio alla sua salma, sistemata nella camera ardente, allestita in Via Damiano Chiesa,48. Oggi pomeriggio, nella parrocchia di San Giovanni Battista, si sono svolti i suoi funerali e amici ed estimatori hanno partecipato al rito funebre per dare l’ultimo saluto ad una persona che troppo presto ha lasciato la sua vita terrena, stroncato da quel male che troppo spesso si accanisce sulle vite umane. Una persona assai nota in paese che l’ha apprezzata e stimata per il suo essere cordiale, ironico e soprattutto per il suo amore ed attaccamento al suo paese, al centro storico che ha contribuito a valorizzare con le sue comparse e gli immancabili scatti fotografici. Sono diversi gli amici con cui assai spesso si è intrattenuto per amicali conversazioni e scambio di idee. Una persona amante dell’ambiente, un sognatore e cultore paesaggistico, sempre pronto e disponibile a confrontarsi e mettere su idee per la valorizzazione della sua terra. Ideatore di Battichiè, i cui eventi, svoltisi nel quartiere di San Giovanni, hanno riscosso successo e tanto interesse. Una mente fertile per mettere in campo idee per valorizzare il territorio. e sono diversi i ricordi lasciati a futura memoria. Di lui parlano e parleranno le giare e i vasi di fiori che danno decoro alla Piazza del Popolo e alla Piazza Roma. Numerose attestazioni di stima sono state postate sui social come anche il cordoglio espresso ai familiari. Al termine del rito funebre pomeridiano, in questo piovoso inizio di autunno, il mesto corteo dei familiari, amici e conoscenti dalla Piazza del Popolo, ha accompagnato la salma al camposanto, dove le sue spoglie mortali riposeranno all’ombra dei cipressi.