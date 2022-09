Marco Mugavero, in arte Vima, vince il Music Contest Rimini: estate di “successo” per l’artista nisseno

Nuovo prestigioso alloro per Vima, il nisseno Marco Mugavero, talentuoso cantautore 28enne che si è aggiudicato la seconda edizione del Meeting Music Contest a Rimini con il suo inedito Multiverso. Conferma ulteriore per un artista che con passione e costanza continua a costruire il suo solido percorso nel mondo della musica.

L’appuntamento finale, sul Palco spettacoli Piscine Ovest Illumia, è stato affidato alla mirabile conduzione di Lorenzo Baglioni. Per l’occasione, una Giuria d’Onore composta tra gli altri dalla cantautrice Grazia Di Michele, dallo stesso Lorenzo Baglioni e da Hu, artista legata alla musica elettronica.

Vima ha acquisito il diritto di incidere un cd, fare un videoclip, accedere a una borsa di studio e di poter contare su un ufficio stampa che lo affiancherà in fase di promozione. Inoltre, potrà esibirsi al Mei 25 che si terrà a Faenza dal 30 settembre al 2 ottobre: sono stati confermati al momento Valerio Lundini, Ditonellapiaga, Gianluca Grignani e Nada, insieme a tanti altri

Vima continua ad accumulare premi e riconoscimenti; così commenta questa sua nuova affermazione: “Ringrazio l’eccezionale lavoro di talent scouting del MEI (Meeting Delle Etichette Indipendenti), che attraverso il suo Patron Giordano Sangiorgi ha ormai da anni una delle mission più autentiche e nobili di questo settore. Onorato di essere stato reclutato e di aver potuto dare il mio massimo in un contesto così motivante e prestigioso. Sono sempre stato il primo a credere in me stesso, ma quando anche dei professionisti di un certo calibro cominciano a farlo… è lì che cambia tutto e che arrivano le vere e proprie svolte”.

Vima il 14 luglio ha inoltre vinto ad Anacapri il “Premio Bruno Lauzi” nella sezione ‘Miglior Cover’ con la sua personalissima interpretazione del brano di Lauzi “Il Vecchiaccio”. L’artista nisseno ha intascato un nuovo alloro, la scorsa settimana a Roma, con la finale del Vibra Song Contest, che lo ha visto trionfare ed aggiudicarsi una produzione con Tony Pujia, produttore, tra gli altri, di artisti del calibro di Samuele Bersani.

Marco Mugavero, ovviamente, non si ferma; l’agenda è piena di importanti appuntamenti: Finalissima del Premio Pierangelo Bertoli al Teatro Storchi di Modena 31 ottobre e 1 novembre, in cui si esibirà accompagnato da una Band composta da alcuni musicisti storici del compianto cantautore e diretta da Marco Dieci, che vanta la più lunga carriera musicale al suo fianco. In passato il Premio è stato assegnato a Enrico Ruggeri, Stadio, Luca Carboni e Eugenio Finardi, Luciano Ligabue e Diodato.